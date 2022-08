Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un joueur emblématique bientôt de retour ?

Publié le 2 août 2022 à 11h45 par Hugo Ferreira

Désireuse de retourner en Ligue 1 dès la saison prochaine, l’AS Saint-Étienne veut renforcer chaque compartiment de son effectif lors de ce mercato estival. Le poste de gardien n’y échappera pas, et Laurent Batlles attend un joueur avec de l’expérience. Ainsi, les Verts pourraient tenter de faire revenir Jessy Moulin, seulement un an après son départ.

Reléguée à l’issue de la dernière saison, l’AS Saint-Étienne ne compte pas s’éterniser en Ligue 2, et souhaite retrouver l’élite le plus rapidement possible. Pour atteindre leurs objectifs, les Verts savent qu’ils doivent rebâtir leur effectif, et ont pour le moment enregistré 5 recrues. Toutefois, le chantier n’est pas encore fini. Le club du Forez aura besoin d’expérience dans son groupe, et Laurent Batlles a identifié un poste bien précis à renforcer.

Mercato - ASSE : Enorme indice sur le transfert de ce cadre de Batlles https://t.co/zNzCBuldHC pic.twitter.com/1DxfOhqpN8 — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Un gardien est attendu dans le Forez

Arrivé lors du mercato hivernal en prêt depuis Angers, Paul Bernardoni a été titulaire lors de toute la seconde partie de saison de l’AS Saint-Étienne. Cependant, alors que le portier de 25 ans est retourné au SCO, Laurent Batlles espère désormais voir un gardien expérimenté rejoindre son effectif afin d’épauler Étienne Green, bien que l’Anglais devrait retrouver sa place dans les cages.

L’ASSE pense à Jessy Moulin