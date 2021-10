Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, difficultés... Cette terrible annonce sur la situation de l'ASSE !

Publié le 20 octobre 2021 à 19h10 par D.M.

Ancien directeur général de l'ASSE, Xavier Thuilot s'est exprimé sur les difficultés de son ancien club, et s'est prononcé sur la prochaine vente de la formation.

Rien ne va à l’ASSE en ce début de saison ! Le club stéphanois n’a toujours pas remporté le moindre match en championnat et pointe à la dernière place au classement de la Ligue 1. Entraîneur des Verts , Claude Puel est sur la sellette et pourrait bien diriger son équipe pour la dernière fois face au SCO d’Angers ce vendredi. Un club dirigé par l’ancien directeur général de l’ASSE Xavier Thuilot. Le responsable a commenté l’actualité du club du Forez et s’est prononcé sur ses difficultés notamment financières. Et pour lui, la vente prochaine de la formation pourrait donner un bol d’air aux dirigeants, même si ces derniers ont géré idéalement les derniers mois.

« Si le club pourra s’en sortir sans une vente ? Je ne sais pas »