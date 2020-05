Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça se préciserait pour ce départ à 10M€ !

Publié le 31 mai 2020 à 1h45 par H.G.

Alors que l’AS Saint-Etienne doit vendre cet été afin de renflouer ses caisses, les dirigeants stéphanois pourraient compter sur la vente d’Harold Moukoudi, qui n’aurait pas l’intention de revenir dans le Forez mais plutôt de rester en Angleterre où il disposerait d’offres.

« Nous ne savons pas comment les choses vont évoluer, mais j'adorerais les signer, je suis un grand fan des deux », a dernièrement déclaré au Yorkshire Post le manager de Middlesbrough, Jonathan Woodgate, en parlant d’Harold Moukoudi et de Patrick Roberts, tout deux respectivement prêtés à l’écurie anglaise par l’ASSE et Manchester City. En quête de liquidités pour mener à terme son projet de rajeunissement d’effectif des Verts que le10sport.com vous annoncé, Claude Puel pourrait donc compter sur la vente de l’ancien joueur du Havre âgé de 22 ans arrivé l’été dernier pour mener à bien ses objectifs. Et à en croire les derniers échos dans ce dossier, il se pourrait qu’Harold Moukoudi soit sur la même longueur d’onde que celle du technicien de l’ASSE.

Harold Moukoudi disposerait de plusieurs offres en Angleterre !