Mercato - ASSE : Une piste offensive de Dupraz a tranché pour son avenir !

Publié le 30 décembre 2021 à 15h10 par Th.B.

Alors qu’il pourrait disposer de belles portes de sortie en Europe, Zinedine Ferhat voudrait poursuivre sa progression en France où l’ASSE et Montpellier en pinceraient pour lui.

N’ayant pas changé de club à l’issue de la saison dernière qui sonnait le glas de l’aventure nîmoise en Ligue 1, Zinedine Ferhat évolue depuis le début de l’exercice en Ligue 2 avec Nîmes. Cependant, son contrat expirera à la fin de la saison et sa situation sportive aurait d’ores et déjà interpelée l’ASSE. En effet, le milieu offensif algérien figurerait dans les petits papiers du club stéphanois, mais également dans ceux de Montpellier qui aurait déjà tenté sa chance avec Ferhat l’été dernier en proposant de gratuitement s’attacher ses services tout en offrant un pourcentage à la revente au Nîmes Olympique.

Ferhat prêt à snober des clubs étrangers pour rester en France, mais…