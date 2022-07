Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Battles active une piste inattendue

Publié le 9 juillet 2022 à 13h10 par Hugo Ferreira

Arrivé sur le banc de l’AS Saint-Étienne afin de remplacer Pascal Dupraz, Laurent Batlles a déjà identifié certaines priorités pour le mercato estival. Le tacticien de 46 ans souhaiterait notamment avoir un nouveau gardien, et une nouvelle piste aurait fait son apparition, puisque les Verts ont été approchés par l’entourage de Reda Tagnaouti.

Reléguée à l’issue de la saison, l’AS Saint-Étienne veut renouveler son effectif lors du mercato estival. Dylan Chambost, Anthony Briançon et Jimmy Giraudon ont déjà rejoint le Forez, et les prochaines semaines devraient voir d’autres joueurs s’engager en faveur des Verts . Un nouveau gardien de but est notamment recherché.

Mercato - ASSE : Nouvelle piste pour renforcer le secteur offensif https://t.co/AuPEASPqZS pic.twitter.com/AbzztuToaS — le10sport (@le10sport) July 8, 2022

Batlles veut un nouveau gardien

Laurent Batlles ne compte pas seulement sur Étienne Green pour la saison à venir, et aimerait attirer un gardien d’expérience. Ainsi, un retour de Jessy Moulin a été envisagé. Cependant, le salaire du Français serait trop important pour l’ASSE, et d’autres pistes devraient être explorée. Les Verts ont notamment été approchés par l’entourage d’un joueur.

Reda Tagnaouti a été proposé à l'ASSE