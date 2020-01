Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une grande menace identifiée pour Yann M’Vila ?

Publié le 10 janvier 2020 à 11h30 par A.M.

Alors que Claude Puel n’a jamais caché sa volonté de dégraisser son effectif durant le mercato d’hiver, Yann M’Vila susciterait l’intérêt de plusieurs clubs anglais.

« Je ne bougerai pas. On n'a pas discuté de départ donc je ne vois pas pourquoi je partirai (...) Donc, on verra en fin de saison. Mais pour l'instant, je suis là et je veux faire le maximum avec Saint-Étienne . » Yann M’Vila s’est récemment montré très clair concernant un éventuel départ cet hiver. Toutefois, Claude Puel souhaite dégraisser son effectif, et l’économie du salaire imposant du milieu de terrain français pourrait rendre service à l’ASSE.

M’Vila suivi de près en Premier League ?