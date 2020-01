Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani est interpellé par une légende du club !

Publié le 10 janvier 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Edinson Cavani, dont le départ du PSG en fin de saison semble déjà inéluctable, a reçu un message fort de Pedro Miguel Pauleta qui souhaite voir rester le buteur uruguayen.

Comme l’a récemment révélé L’Equipe, Leonardo se serait montré très clair avec l’entourage d’Edinson Cavani en indiquant qu’il ne serait pas vendu par le PSG cet hiver. En clair, le buteur uruguayen semble bien parti pour quitter le Parc des Princes pour le club de son choix en fin de saison, et son départ semble déjà inéluctable. Mais une légende du PSG tente désormais de relancer le feuilleton Cavani de manière assez ironique…

Pauleta veut voir Cavani rester

Pedro Miguel Pauleta, ancien buteur emblématique du PSG entre 2003 et 2008, effectuait le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de la Ligue en direct sur France 3 jeudi soir. Et pendant le générique de fin, il n’a pas hésité à brandir une banderole destinée à Edinson Cavani sur laquelle on pouvait lire le message suivant : « Ne pas pas Edinson ! ». Reste à savoir si cet appel du pied de l’ancien numéro 9 du PSG aura un impact sur l’avenir de Cavani.