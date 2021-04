Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une erreur de casting cet hiver pour Puel ? La réponse !

Publié le 4 avril 2021 à 5h30 par T.M.

Débarqué cet hiver à l’ASSE, Anthony Modeste se montre très décevant jusqu’à présent. Toutefois, l’attaquant des Verts peut compter sur le soutien de son entraîneur.

Depuis l’été dernier, Claude Puel était à la recherche d’un attaquant pour l’ASSE. Ayant manqué le coche avec M’Baye Niang, les Verts ont relancé le dossier du buteur en janvier. Et après avoir raté Mostafa Mohamed, parti en Turquie, l’ASSE a finalement trouvé un accord avec Cologne pour le prêt d’Anthony Modeste, qui connait très bien la Ligue 1. Toutefois, si l’attaquant stéphanois n’a pas eu besoin de s’acclimater, les performances ne sont clairement pas au rendez-vous. L’ASSE se serait-elle alors trompée avec Modeste ?

« Il est arrivé en dette de travail physique… »