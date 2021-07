Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une bataille colossale pour Puel dans ce dossier à 15M€ !

Publié le 29 juillet 2021 à 15h10 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l'ASSE pense à Angelo Fulgini pour renforcer son milieu de terrain. Mais le joueur d'Angers ne manque pas de prétendants et figure dans le viseur d'autres équipes européennes.

L’ASSE traverse, de nouveau, un mercato compliqué. En vente, le club stéphanois n’a pas les moyens de recruter des joueurs. Pourtant, les besoins sont nombreux. Les Verts voudraient renforcer un défenseur central, mais aussi un attaquant. Même si ce n’est pas une priorité, l’ASSE pourrait également enrôler un milieu de terrain et suit un joueur de Ligue 1. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 2 juillet dernier, le club du Forez suit Angelo Fulgini, mais ce dossier s’annonce complexe puisque Angers réclame 15M€.

Fulgini a la cote en Angleterre