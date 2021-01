Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un très gros départ prend forme pour Claude Puel !

Publié le 15 janvier 2021 à 23h30 par La rédaction

Entre l’AS Saint-Etienne et Romain Hamouma, cela semble être la fin de la belle histoire. Le club Stéphanois n’a toujours pas proposé de contrat au joueur de 33 ans, libre cet été. Et ce en dépit de la volonté du joueur de rester chez les Verts.

Cela semble être la fin entre Romain Hamouma et l’AS Saint-Etienne. Comme révélé par le10sport.com le 17 novembre dernier, le club stéphanois est passé à l’offensive pour prolonger son ailier de 33 ans, libre à l'issue de la saison. Mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. Après une réunion avec Claude Puel, le club ne serait plus revenu vers Hamouma selon les informations de RMC. Et le joueur ferait des envieux à l’étranger...

Plusieurs clubs sur Hamouma