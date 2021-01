Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelle annonce de taille dans le dossier Mostafa Mohamed !

Publié le 15 janvier 2021 à 21h30 par La rédaction

Le dossier Mostafa Mohamed se complique pour l'AS Saint-Etienne. Alors que Claude Puel compte sur l'Egyptien pour se renforcer cet hiver, le porte-parole du Zamalek a confirmé l'échec des négociations.

Le dossier Mostafa Mohamed s’avère plus compliqué que prévu pour l’AS Saint-Etienne. Comme le10Sport vous l’avait annoncé le 28 décembre dernier, le club stéphanois avait envoyé son responsable de la cellule de recrutement, Jean-Luc Buisine, en Egypte afin de négocier avec le FC Zamalek et mettre la main sur l'attaquant de 23 ans. Les Verts ont même formulé plusieurs offres mais assez éloignées des demandes du club égyptien qui réclamait 5M$ (4,1M€) avec quelques bonus. L’ASSE semblait avoir le champ libre pour s’attacher les services du joueur. L’attaquant avait repoussé les avances de Galatasaray pour rejoindre les Verts. Mais rien n’est plus sûr désormais.

« Les négociations ont échoué »