Mercato - ASSE : Un transfert est annoncé cet été, il sort du silence

Publié le 7 juillet 2022 à 23h45 par Thibault Morlain

Alors que l’ASSE a besoin de vendre à l’occasion de ce mercato estival, le nom d’Etienne Green revient parmi les partants. En effet, le gardien stéphanois dispose de l’une des plus grosses valeurs marchandes chez les Verts et disposerait de certains prétendants en Angleterre. Annoncé sur le départ, Green a mis les choses au point.

Suite à l’arrivée de Laurent Batlles, l’ASSE se montre active sur le marché des transferts. Cela a déjà bougé, mais avant d’accueillir de nouveaux renforts, les Verts vont devoir vendre. Il est question d’une somme de 20M€. Mais comment trouver un tel montant ? Parmi les possibles partants à l’ASSE, on retrouve notamment Etienne Green, gardien stéphanois, qui a une belle valeur marchande.

« Je me sens bien ici »

Ce jeudi, dans des propos accordés au Progrès , Etienne Green a annoncé la couleur pour son avenir. Et le gardien de l’ASSE n’entend clairement pas partir : « Le coach m’a demandé s’il pouvait compter sur moi. Je lui ai répondu que oui, carrément ! Je me sens bien ici, j’ai l’ambition d’être son gardien et d’avoir une place importante dans l’équipe, même en Ligue 2. Maintenant, c’est à moi de faire mes preuves ».

« Ce ne sera que positif »