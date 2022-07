Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un protégé de Batlles revient sur ce choix fort de Dupraz

Publié le 7 juillet 2022 à 21h10 par Thibault Morlain

Nommé entraîneur de l’ASSE afin d’empêcher la relégation, Pascal Dupraz avait fait des choix forts à l’occasion du mercato hivernal. Il avait alors poussé pour l’arrivée de Paul Bernardoni dans les buts. Une arrivée qui a alors poussé Etienne Green sur le banc de touche. Retrouvant aujourd’hui un rôle de numéro 1, Green est revenu sur ce choix.

En janvier dernier, l’ASSE a été très active. L’idée était de se renforcer en conséquence pour empêcher de descendre en Ligue 2. Au final, cela n’a pas fonctionné, mais parmi ces joueurs qui ont rejoint les Verts, il y avait Paul Bernardoni. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, le gardien a été prêté jusqu’à la fin de la saison par Angers. Une pas si bonne nouvelle toutefois pour Etienne Green, qui a alors été relégué comme numéro 2 dans la hiérarchie de Pascal Dupraz.

ASSE : Clash, bagarre... Deux joueurs de Batlles en viennent aux mains (vidéo) https://t.co/YhZcEcBeuf pic.twitter.com/bIxsyHXAOq — le10sport (@le10sport) July 7, 2022

« Ce n’est pas évident »

A l’occasion d’un entretien accordé au Progrès , Etienne Green est revenu sur cette arrivée de Paul Bernardoni. « Quand on te dit du jour au lendemain qu’un gardien va arriver et que c’est lui qui va jouer, ce n’est pas évident. On ne comprend pas forcément mais on se doit d’accepter cette décision. Je ne pense pas que c’était un manque de confiance. Un coach est venu pour une mission de six mois et a pris la décision de faire venir des joueurs », a expliqué le gardien de l’ASSE.

« J’ai beaucoup appris »