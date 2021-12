Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un premier départ se confirme chez les Verts pour cet hiver !

Publié le 30 décembre 2021 à 6h00 par Th.B.

N’ayant pas su faire son trou à l’ASSE, Ignacio Ramirez pourrait quitter les Verts seulement une moitié de saison après son arrivée.

Depuis son arrivée en provenance du Liverpool FC Montevideo à la dernière intersaison, Ignacio Ramirez se retrouve contraint de se contenter de bouts de matchs à l’ASSE. Ses apparitions sous le maillot des Verts se comptent presque sur les doigts d’une main puisqu’il n’a arboré la tunique du club stéphanois qu’à six reprises toutes compétitions confondues. Une situation qui agace l’attaquant uruguayen de 24 ans qui faisait passer le message suivant dernièrement. « Je n'ai jamais eu la possibilité d'enchaîner, ce dont un attaquant a besoin pour pouvoir s'imposer et marquer des buts. J'ai entendu les rumeurs provenant de Nacional, c'est une fierté, ce que je veux c'est jouer et me sentir important ».

Un départ d’Ignacio Ramirez cet hiver ?