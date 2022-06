Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un joli coup à 0€ s'envole pour Perrin...

Publié le 7 juin 2022 à 23h45 par Dan Marciano

Ces dernières semaines, le profil de Zinédine Ferhat aurait tapé dans l'œil de Loïc Perrin, coordinateur sportif de l'ASSE. En fin de contrat avec Nîmes et en froid avec ses dirigeants, le joueur algérien était prêt à rejoindre Saint-Etienne, mais seulement en cas de maintien. Désormais, le milieu terrain de 29 ans cherche un nouveau défi en Ligue 1.

Coordinateur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin n'a pas attendu le match de barrage face à l'AJ Auxerre pour se pencher sur le prochain mercato estival. L'ancien joueur stéphanois a ouvert plusieurs dossiers ces dernières semaines, notamment celui de Zinédine Ferhat. En fin de contrat avec Nîmes, le milieu de terrain va changer d'air cet été. Courtisé par plusieurs équipes françaises et étrangères, l'international argentin était prêt à rejoindre l'ASSE, mais la descente du club a changé ses plans.

Comme évoqué lors du Space de @lagreenitude, Zinedine Ferhat ne signera pas à Saint-Étienne.Le joueur n’a jms parlé d’argent, n’a jamais demandé 100 000€ bruts en L2.Affirmer le contraire est 1 MENSONGE. Ds son évolution, le joueur veut juste jouer en @Ligue1UberEats. #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 6, 2022

Ferhat n'ira pas à l'ASSE