Mercato - PSG : Campos est mis sous pression pour ce compatriote de Verratti !

Foot - Mercato - PSG

Prenant en considération l’option Gianluca Scamacca d’après la presse transalpine, Luis Campos aurait du pain sur la planche pour boucler ce transfert. Certes, Sassuolo serait vendeur de son buteur, néanmoins, le PSG pourrait rapidement accuser un retard sur Arsenal. Le conseiller du président Nasser Al-Khelaïfi partirait avec un train de retard…

Gianluca Scamacca pourrait-il prendre le chemin du PSG à l’intersaison ? Du haut de ses 23 ans, l’avant-centre de Sassuolo semble avoir tapé dans l’oeil de plusieurs grandes formations européennes, à l’instar d’Arsenal et du PSG. Par ailleurs, Luis Campos, futur conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi, se serait d’ores et déjà rendu à Milan afin de prendre la température quant à la possibilité de lancer une offensive pour l’attaquant de Sassuolo que le club de Serie A aimerait vendre avant la clôture du mercato estival d’après 90min . La branche britannique du média a même confirmé l’intérêt d’Arsenal pour Scamacca. Le pensionnaire de Premier League serait même prêt à lancer les festivités pour son transfert.

