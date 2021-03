Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un énorme désaccord en interne entre Puel et sa direction ?

Publié le 8 mars 2021 à 13h10 par D.M.

En grande difficulté financière, l’ASSE pourrait être contrainte de se séparer de plusieurs jeunes joueurs afin de renflouer ses caisses. Mais Claude Puel n’a pas l’intention d’affaiblir, un peu plus, son effectif lors du prochain mercato.

La crise du Covid-19 n’a pas été sans conséquence pour les clubs de football et notamment pour l’ASSE. Le club stéphanois a perdu énormément d’argent durant cette période, ce qui a eu des répercussions sur son recrutement. Désireux de renforcer son effectif, Claude Puel a recruté malin lors du dernier mercato hivernal en parvenant à attirer Pape Abou Cissé et Anthony Modeste, sous la forme d’un prêt. Mais alors que la prochaine session de transferts approche à grands pas, l’ASSE pourrait être contrainte de faire des sacrifices.

Plusieurs joueurs de Puel sur le départ ?