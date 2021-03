Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une énorme menace se confirme pour Puel avec cette pépite !

Publié le 18 mars 2021 à 20h10 par D.M.

Agé seulement de 19 ans, Aimen Moueffek intéresserait les plus grandes équipes européennes et notamment le Napoli.

Fragilisé par la crise du Covid-19, Claude Puel a tenté un pari lors du dernier mercato estival en confiant les rênes de son équipe à de jeunes joueurs à fort potentiel à l’instar de Lucas Gourna-Douath ou encore d’Aimen Moueffek. Agé seulement de 19 ans, le latéral droit, formé à l’ASSE, est lié contractuellement à son club jusqu’en 2022. Mais selon les informations de But , les Verts auraient transmis une offre de prolongation à Moueffek, qui évolue également au milieu de terrain, dans le but notamment de repousser les équipes intéressées.

Le Napoli suivrait bien Moueffek