Mercato - ASSE : Claude Puel est passé à l’action pour cette pépite !

Publié le 16 mars 2021 à 7h00 par La rédaction

À tout juste 19 ans, Aimen Moueffek agite le marché des transferts. Plusieurs clubs européens s’intéressent au joueur. Mais l’ASSE, elle, serait désireuse de garder sa pépite et espère la voir prolonger.

Claude Puel pourrait voir l’une de ses pépites lui échapper cet été. En fin de contrat en juin 2022, Aimen Moueffek affole l’Europe. Le joueur de 19 ans ne manque pas de courtisans. Entre Wolverhampton, le Borussia Mönchengladbach, le Bayer Leverkussen ou encore Naples, le milieu de l'ASSE ne sait presque plus où donner de la tête. Moueffek est désiré de partout, mais l’AS Saint-Etienne ne compte pas se laisser faire.

Une proposition de contrat transmise au joueur