Mercato - ASSE : Claude Puel serait passé à l'attaque pour cette pépite !

Publié le 13 mars 2021 à 1h30 par A.D.

Alors qu'il n'a que 19 ans, Aïmen Moueffek affolerait déjà l'Europe. Pour repousser les avances des prétendants de sa pépite, l'ASSE lui aurait formulé une offre pour qu'elle prolonge son contrat.

Pensionnaire de l'ASSE, Aïmen Moueffek aurait tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes. D'après les indiscrétions de France Football , divulguées il y a quelques jours, la pépite de 19 ans figurerait sur les tablettes de Mönchengladbach, Leverkusen, Anderlecht et Salzbourg. Ce vendredi, Calciomercato.com a confirmé l'intérêt du Borussia pour Aïmen Moueffek, avant d'ajouter le Napoli dans cette longue liste de prétendants. Alors qu'il ne voudrait pas se séparer de son jeune arrière droit, Claude Puel, le coach de l'ASSE, envisagerait de le prolonger comme l'a indiqué Mohamed Toubache-Ter.

Claude Puel aurait formulé une offre pour Aïmen Moueffek

Dans la foulée, Loïc Tanzi a confirmé la tendance. En effet, selon le journaliste de RMC Sport , Claude Puel et l'ASSE songeraient bel et bien à offrir un nouveau contrat à Aïmen Moueffek, qui sera libre de tout contrat le 30 juin 2022. D'ailleurs, Les Verts seraient même déjà passés à l'action, puisqu'ils auraient fait une proposition au natif de Vienne. En pleine réflexion, Aïmen Moueffek serait suivi de près par Anderlecht, Cadix et Leverkusen, qui auraient manifesté leur intérêt pour lui.