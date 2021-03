Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 12 mars 2021 à 23h45 par B.C.

Joueur du PSG depuis l’été 2012, Marco Verratti n’envisage pas d’aller voir ailleurs comme il l’a expliqué au micro de RMC.

En 2012, Leonardo réalisait l’un des gros coups de l’ère QSI en allant chercher Marco Verratti à Pescara. Pour seulement 12M€, le PSG mettait alors la main sur un joueur qui allait rapidement se montrer indispensable, quel que soit l’entraîneur assis sur le banc de touche du club de la capitale. Marco Verratti est aujourd’hui l’un des joueurs les plus capés de l’histoire du PSG avec 338 matches au compteur, et malgré ses 9 saisons à Paris, l’international italien n’envisage pas d’aller voir ailleurs, alors que son contrat court jusqu’en 2024.

« J’ai tout pour être heureux ici »