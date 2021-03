Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Hugues Ouvrard sort du silence après son départ !

Publié le 13 mars 2021 à 1h15 par B.C.

Nommé directeur général de l’OM par Jacques-Henri Eyraud, Hugues Ouvrard a quitté le club phocéen ce vendredi. Une décision sur laquelle il est revenu dans un message publié sur Twitter.

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille a officialisé le départ d’Hugues Ouvrard. Le désormais ex-directeur général du club avait été nommé à son poste par Jacques-Henri Eyraud en juillet 2020 et se retrouvait dans le collimateur des supporters phocéens après avoir signé la lettre de mise en demeure envoyé par l’OM à certains groupes de supporters à la suite des incidents survenus à la Commanderie. Dans un message publié sur Twitter , et relayé par RMC , Hugues Ouvrard a justifié son départ, assurant vouloir « protéger (ses) proches, injustement exposés et menacés depuis plusieurs semaines ».

« Je quitte un poste passionnant, dans un grand club »