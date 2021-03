Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'incroyable sortie de ce joueur de Ligue 1 sur Jorge Sampaoli !

Publié le 12 mars 2021 à 23h10 par A.D. mis à jour le 12 mars 2021 à 23h28

Protégé de Jorge Sampaoli à Santos en 2019, Jean Lucas est loin d'avoir oublié son expérience avec l'actuel technicien de l'OM. Interrogé sur la méthode Sampaoli, le joueur prêté par l'OL à Brest a raconté comment l'Argentin avait changé sa vie.

Pour remplacer André Villas-Boas, l'OM a décidé de se tourner vers Jorge Sampaoli. Ancien pensionnaire de Santos, Jean Lucas a eu l'occasion de côtoyer le coach argentin en 2019. Et en seulement quelques mois, Jorge Sampaoli a donné une nouvelle dimension à sa carrière, jusqu'à chambouler sa vie. Actuellement prêté par l'OL au Stade Brestois, Jean Lucas s'est livré sur la méthode Sampaoli et a expliqué comment le nouvel entraineur de l'OM l'avait marqué lors de leur cohabitation.

«En seulement quatre mois, Sampaoli a changé ma vie»