OM - Malaise : Un projet totalement fou ? Frank McCourt ment !

Publié le 12 mars 2021 à 4h00 par A.M.

Ces derniers jours, Frank McCourt affichait sa volonté de remporter la Ligue des Champions avec l'OM. Denis Balbir lui reproche de vendre du rêve aux supporters.

De passage à Marseille la semaine dernière, Frank McCourt en a profité pour afficher ses ambitions, notamment auprès de la mairie de Marseille. « Il m’a dit qu’il voulait aller chercher la Champions League, la coupe aux grandes oreilles », expliquait Benoit Payan, maire de la cité phocéenne à RMC . Une tendance confirmée par Frank McCourt dans les colonnes de L'Equipe : « Les deux ! C’est mieux de ne pas coller des étiquettes sur le projet, comme on a pu le faire, il faut plutôt travailler. Mais il faut communiquer. Nous sommes réalistes, mais notre objectif reste ce grand objectif . » Un projet qui semble fou et qui agace Denis Balbir qui estime que Frank McCourt ment pour vendre du rêve aux supporters de l'OM.

«On vend un projet basé uniquement sur le rêve»