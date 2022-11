Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un énorme coup de tonnerre se confirme pour la vente du club

Publié le 14 novembre 2022 à 20h10

Il y a quelques jours, L'Equipe annonçait que la vente de l'ASSE n'était plus d'actualité. Et le retour au premier plan de Roland Romeyer confirme cette information. Alors que le club stéphanois traverse une grave crise, le présidant du Directoire aurait décidé de convoquer l'état-major de l'équipe pour essayer de trouver des solutions.

La crise sportive traversée par l'ASSE en cette année 2022 a relégué au second plan les interrogations sur la possible vente du club. En avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, à la tête de la formation depuis 2004, avaient publié une lettre dans les colonnes du Progrès pour annoncer leu envie de passer la main. Mais entre-temps, l'ASSE a été reléguée en Ligue 2 et les candidatures se sont fait de plus en plus rares.

La vente du club à l'arrêt

Durant l'intersaison, un investisseur américain du nom de David Blitzer s'était présenté à Romeyer et Caïazzo. Malgré la descente du club en Ligue 2, il était prêt à investir massivement à Saint-Etienne, mais les négociations n'ont pu aller au bout. Désormais, c'est le calme plat. A tel point que l'on se demande si la vente de l'ASSE est toujours d'actualité.

Un dossier repoussé par Romeyer et Caïazzo ?

Ce samedi, L'Equipe a apporté quelques éclaircissements. La vente du club ne serait plus une priorité pour le duo Caïazzo-Romeyer. En effet, le club aurait sécurisé son avenir économique jusqu'en 2024 et l'arrivée d'un investisseur ne paraît plus aussi primordiale.

Romeyer de retour aux affaies

Certains indices laissés par Roland Romeyer confirment la tendance. Comme indiqué par le quotiiden sportif, le président du Directoire est revenu au premier plan ces derniers jours. La crise sportive traversée par l'ASSE l'a fait sortir de son silence. Le responsable aurait pris la décision de convoquer les responsables du club ce lundi pour évoquer la situation du club. Exilée à Dubaï, Bernard Caïazzo pourrait aussi être sondé. Le feuilleton sur la vente de l'ASSE semble bien avoir été mis entre parenthèses.