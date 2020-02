Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un départ déjà acté pour l’été prochain ?

Publié le 22 février 2020 à 3h30 par A.M.

Prêté à Middlesbrough cet hiver, Harold Moukoudi ne devrait pas manquer de prétendants l'été prochain à en croire son entraîneur Jonathan Woodgate.

Cet hiver, l'AS Saint-Etienne a laissé filer Harold Moukoudi en prêt à Middlesbrough en deuxième division anglaise. Il faut dire que le jeune défenseur central, arrivé libre l'été dernier en provenance du Havre, n'entrait plus dans les plans de Claude Puel. L'objectif de l'ASSE avec ce prêt est de permettre aux clubs anglais de découvrir Moukoudi afin de recevoir une offre l'été prochain. Et à en croire Jonathan Woodgate, c'est bien engagé.

Des offres à prévoir pour Moukoudi ?