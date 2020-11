Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Thierry Henry pourrait jouer un très mauvais tour à Claude Puel !

Publié le 29 novembre 2020 à 7h00 par A.D.

Pour renforcer son attaque, Claude Puel envisagerait de recruter Bojan Krkic, qui sera en fin de contrat avec l'Impact Montreal le 31 décembre prochain. Alors que plusieurs clubs, dont l'ASSE, serait sur les rangs pour son attaquant, Thierry Henry lui aurait proposé une prolongation. Pour ne pas se précipiter dans son choix, Bojan Krkic aurait fait savoir à son entraineur qu'il voulait prendre le temps de la réflexion avant de trancher pour son avenir.

Alors que l'ASSE vit un véritable cauchemar depuis plusieurs semaines (sept défaites consécutives en championnat), Claude Puel voudrait frapper fort lors du mercato hivernal. Pour ce faire, le coach des Verts aurait identifié le profil de Bojan Krkic, engagé jusqu'au 31 décembre avec l'Impact Montreal, selon les dernières indiscrétions de Sport.es . Alors qu'il aurait plusieurs concurrents, dont New England Revolution, pour l'ancien attaquant du Barça, Claude Puel devrait également se méfier de Thierry Henry, le coach de l'Impact Montreal.

Bojan Krkic voudrait étudier les offres avant de trancher