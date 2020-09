Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ruffier, M'Vila... La mise au point musclée de Puel !

Publié le 1 septembre 2020 à 20h30 par A.M.

Présent au micro de RMC Sport, Claude Puel a fait le point sur plusieurs dossiers chauds, à commencer par la gestion de son effectif et notamment ses cadres qui semblent avoir été écartés.

Depuis l'ouverture du mercato, Claude Puel n'a jamais caché ses ambitions, à savoir dégraisser en se séparant de plusieurs cadres afin d'alléger la masse salariale, tout en attirant plusieurs joueurs prometteurs. Pour le moment, seuls Loïc Perrin et Yohan Cabaye sont partis, libres, tandis que Franck Honorat et Vagner Dias ont été vendus à Brest et Metz. Mais l'ASSE voudrait poursuivre sur sa lancée. Stéphane Ruffier, Loïs Diony, Miguel Trauco, Sergi Palencia, Yann M’Vila, Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz sont ainsi poussés au départ par Claude Puel. Toutefois, l'entraîneur des Verts se défend d'avoir une liste noire.

Puel évoque ses indésirables...

Invité de Top of the foot sur RMC Sport , Claude Puel a ainsi confirmé qu'il comptait pas sur certains joueurs, mais on semble loin du dégraissage souvent évoqué. « Quand vous parlez des cadres que, soit disant, j'écarterais, je joue avec Mathieu Debuchy, Jessy Moulin et Timothée Kolodziejczak, Yann M'Vila est entré lors du dernier match. Donc il faut faire attention à cette volonté de noircir le tableau. Khazri, Boudebouz et Ruffier ? Oui, et alors ? Les équipes se régénèrent aussi toutes les saisons. Et encore une fois, je suis très heureux de voir les cadres qui se sont bien inscrits dans cette évolution et de voir des jeunes apparaître qui sont le futur de l'ASSE », assure-t-il. Toutefois, il y a bien un joueur qui n'est pas près de reporter les couleurs stéphanoises.

... et ne compte plus sur Ruffier