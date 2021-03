Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un grosse opération bouclée grâce à Stéphane Ruffier ?

Publié le 6 mars 2021 à 23h45 par A.D.

Alors qu'il n'a pas vraiment brillé lors de ses premiers mois à l'ASSE, Pierre-Emerick Aubameyang aurait été tout proche de rentrer au Milan AC à l'été 2011. Toutefois, il est finalement resté et aurait été transféré définitivement grâce à Stephane Ruffier. Explications.

En difficulté au Milan AC lors de la saison 2010-2011, Pierre-Emerick Aubameyang a été prêté à l'ASSE pour se relancer. Toutefois, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu, car le buteur gabonais n'a pas vraiment brillé lors de ses débuts chez les Verts . Ce qui aurait dû provoquer son départ et son retour vers le Milan AC dès l'été 2011, mais le feuilleton Stephane Ruffier aurait totalement changé le destin de Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang serait resté à l'ASSE grâce à Ruffier