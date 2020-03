Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ruffier a une idée en tête pour son avenir !

Publié le 8 mars 2020 à 5h15 par T.M.

En froid avec Claude Puel, Stéphane Ruffier pourrait bien quitter l’ASSE et le portier aurait déjà une destination en tête.

La saison est compliquée pour l’ASSE. Alors que les résultats ne sont pas au rendez-vous, il faut aussi faire avec les guerres en interne. Et actuellement, tout le monde s’intéresse aux tensions entre Claude Puel et Stéphane Ruffier. L’entraîneur de Verts n’a d’ailleurs pas hésité à mettre son gardien à l’écart. De quoi rapprocher un peu plus Ruffier d’un départ.

Direction Montpellier ?

Sous contrat jusqu’en 2021 avec l’ASSE, Stephane Ruffier pourrait enfin quitter le Forez. Et selon les informations du Midi Libre, l’international français verrait d’un bon oeil une arrivée à Montpellier. Ruffier serait intéresse par le projet héraultais, mais cette possible arrivée dépendra avant tout de Geronimo Rulli, actuellement prêté par la Real Sociedad à Montpellier.