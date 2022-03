Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer et Caïazzo reçoivent déjà une candidature pour remplacer Dupraz !

Publié le 1 mars 2022 à 5h15 par A.M.

Alors que Pascal Dupraz a d'ores et déjà annoncé son intention de quitte l'ASSE en fin de saison, à l'issue de sa mission, Didier Tholot ouvre la porte à sa succession.

Arrivé en fin d'année dernière pour remplacer Claude Puel, Pascal Dupraz a signé un contrat de six mois avec l'ASSE. Et l'ancien entraîneur de Toulouse a d'ores et déjà assuré qu'il n'irait pas au-delà de cette saison après avoir accompli ou non sa mission qui est de maintenir les Verts en Ligue 1. Par conséquent, pour la saison prochaine, l'ASSE devra trouver un nouvel entraîneur, et Didier Tholot, actuellement sur le banc de Pau, ne ferme pas la porte aux Verts.

Tholot ouvre la porte