Mercato - ASSE : Romeyer aurait fait énorme effort pour conserver Puel !

Publié le 20 mars 2020 à 17h30 par A.M.

Alors que Claude Puel aurait fixé un ultimatum pour son avenir, Roland Romeyer aurait finalement accepté de prendre du recul concernant les décisions stratégiques concernant l'ASSE.

Arrivé durant le mois d'octobre afin de succéder à Ghislain Printant pour redresser la situation sportive de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel avait demandé de solides garanties. Il a ainsi obtenu le poste de manager général et a débarqué accompagné de Xavier Thuilot au poste de directeur général. La volonté de l'ancien entraîneur du LOSC était claire, à savoir un pouvoir décisionnel important et ainsi piloter le club du Forez au quotidien. Des conditions acceptées par Roland Romeyer, mais ce dernier a dû mal à appliquer ses promesses.

Romeyer va prendre du recul