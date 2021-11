Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel, Romeyer… Debuchy vide son sac après son départ !

Publié le 4 novembre 2021 à 1h45 par Th.B.

N’ayant pas pu prolonger son contrat à l’ASSE, Mathieu Debuchy s’est confié sur son départ en révélant les rôles de Claude Puel et de Roland Romeyer.

Bien qu’il fut nommé capitaine de l’ASSE par Claude Puel la saison passée, Mathieu Debuchy n’a pas pu bénéficier d’une prolongation de contrat. Le désormais ancien latéral droit du club stéphanois qui évolue à Valenciennes désormais, n’a pas pu voir son souhait exaucé de prolonger dans le Forez. Un regret pour l’ancien international français qui n’a pas caché son désir de continuer à l’ASSE, mais qui a dû se résigner en raison de la position de Claude Puel, l’entraîneur des Verts qui a refusé d’offrir un nouveau contrat à Debuchy.

« Le coach m’a annoncé qu’il ne comptait pas renouveler mon contrat la saison suivante »