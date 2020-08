Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel tente bien un gros coup pour renforcer son attaque !

Publié le 19 août 2020 à 0h00 par D.M.

Vincent Aboubakar serait toujours sur les tablettes de l’ASSE qui recherche un attaquant lors de ce mercato estival.

Le mercato estival est loin d’être terminé pour l’ASSE. Claude Puel voudrait se séparer de nombreux cadres à l’instar de Wahbi Khazri, Loïs Diony, Ryad Boudebouz ou encore Yann M’Vila. Plusieurs départs pourraient être enregistrés avant la fin de ce mercato estival, mais l’ASSE voudrait également accueillir un renfort offensif. Comme annoncé par le 10 Sport le 9 juillet dernier, le club stéphanois voudrait recruter un attaquant confirmé et le nom de Vincent Aboubakar a été évoqué en interne.

L’ASSE suit toujours Aboubakar