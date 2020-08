Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel interpelle ses indésirables !

Publié le 17 août 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que l'ASSE envisage un important dégraissage cet été, Claude Puel livre ses vérités à ce sujet.

Dans les prochaines semaines, l'AS Saint-Etienne devrait largement dégraisser son effectif. Dans un premier temps, les Verts n'ont pas conservé Loïc Perrin et Yohan Cabaye, dont les contrats arrivaient à échéance tandis que Franck Honorat et Vagner Dias ont quant à eux été cédés respectivement à Brest et Metz. Mais Claude Puel ne compte pas en rester là puisque les départs de Stéphane Ruffier, Loïs Diony, Miguel Trauco, Sergi Palencia, Yann M’Vila, Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz sont attendus. Une situation évoquée par l'entraîneur du club du Forez.

«On n'est pas là pour chasser les joueurs»