Mercato - ASSE : Pour M'Baye Niang, c’est bouclé !

Publié le 23 septembre 2021 à 21h15 par D.M.

L'ASSE aurait tenté, dans les dernières heures, de recruter M'Baye Niang. Mais comme annoncé par le 10Sport.com, l'attaquant a donné son accord aux Girondins de Bordeaux.

Le dossier M’Baye Niang a failli basculer et prendre une trajectoire inattendue. Ces dernières heures, plusieurs médias ont indiqué que l’ASSE se serait immiscée et aurait tenté de recruter l’attaquant sénégalais. Mais comme il y a un an, le club stéphanois va essuyer un échec. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité mercredi dernier, le joueur a donné son accord pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. Une information confirmée ce jeudi soir par Julien Maynard.

Niang est attendu à Bordeaux