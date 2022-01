Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 7 janvier 2022 à 17h45 par P.L.

Cherchant à se renforcer cet hiver, l'ASSE a coché le noms de Colin Dagba. Cependant, le défenseur du PSG ne compte pas rejoindre le club stéphanois en ce mois de janvier.

Afin de pouvoir jouer convenablement le maintien lors de la deuxième partie de saison, l’ASSE chercherait à se renforcer lors de ce mercato hivernal. Et Pascal Dupraz semble avoir été entendu, puisque le club stéphanois s’est attaché les services de Bakary Sako, Joris Gnagnon, mais aussi de Paul Bernardoni et de Sada Thioub comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Cependant, les Verts ne comptent pas s’arrêter là et aimeraient bien aller piocher du côté du PSG. Pascal Dupraz est intéressé par le profil de Colin Dagba, en manque de temps de jeu avec Mauricio Pochettino. Cependant, le10sport.com a révélé ce jeudi que le défenseur parisien ne comptait pas rejoindre l’ASSE en ce mois de janvier.

Colin Dagba ne veut pas rejoindre l’ASSE