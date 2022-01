Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz doit faire une croix sur cette piste en Ligue 1 !

Publié le 5 janvier 2022 à 23h00 par La rédaction

En quête de renfort cet hiver pour éviter la relégation cette saison, l'ASSE serait intéressée par Antonin Bobichon. Cependant, le dossier s'annonce très mal embarqué pour les Verts.

Lanterne rouge de Ligue 1 après une première partie de saison catastrophique, l’ASSE cherche à se renforcer lors de ce mercato hivernal afin de remonter la pente et d’éviter la relégation. D'ailleurs, Pascal Dupraz, nouvel entraîneur stéphanois après la mise à pied de Claude Puel, affichait récemment une grande volonté de recruter : « Nous sommes quatre alignés avec le président Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem. Nous allons recruter. Ceci est rendu compliqué à cause du Covid. Nous allons nous intéresser à des joueurs en manque de temps de jeu. Les clubs ont un peu de mal à laisser leurs joueurs puisque le spectre du Covid plane sur ces clubs aussi. Il nous faut s'armer de patience même si on aimerait recruter le plus vite possible ». Cela a d'ailleurs déjà bougé à l'ASSE avec l'arrivée de Bakary Sako et celles à venir de Paul Bernardoni et Sada Thioub. Et après ?

Nancy plutôt que l'ASSE pour Bobichon ?