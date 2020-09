Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pierre Ménès prend position dans le feuilleton Ruffier !

Publié le 23 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’ASSE vit un mercato estival très agité, avec notamment la mise à l’écart de Stéphane Ruffier, Pierre Ménès a livré son point de vue à ce sujet.

« Ce joueur s'est mis hors-jeu avec tout le comportement et les déclarations de son agent. J'ai envie de travailler avec des joueurs qui ont envie d'avancer et avec lesquels j'ai envie de me projeter », avait indiqué Claude Puel le 1er septembre dernier sur le cas Stéphane Ruffier, invitant donc l’emblématique gardien de l’ASSE à envisager un départ étant donné qu’il a été rétrogradé dans la hiérarchie à son poste. Un dossier qui a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines, et qui ne semble pas du goût de Pierre Ménès.

« Je n’aime pas la manière dont l’affaire est réglée »