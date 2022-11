Mercato - ASSE : Perrin prépare un grand ménage, voici les joueurs poussés dehors

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE prépare un coup de balai après une première partie de saison catastrophique. Pas moins de sept départs seraient attendus lors du prochain mercato hivernal. Sept joueurs qui ne rentrent plus dans les plans de Laurent Batlles et qui pourraient permettre au club stéphanois de récolter des fonds pour financer son recrutement.

L'ASSE va devoir relever la tête après une première partie de saison désastreuse. Les changements apportés par la direction lors de l'intersaison n'ont pas eu d'impact sur les performances de l'équipe, proche de la catastrophe. Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE va devoir apporter des modifications dans le groupe pour relancer la machine. Cela passe certainement par des arrivées, mais aussi par des départs.

Sept joueurs annoncés sur le départ

Comme l'annonce But Football Club ce vendredi, les responsables de l'ASSE pourraient passer un coup de balai à l'occasion du prochain mercato hivernal. Ils sont au moins sept indésirables. Charles Abi, qui avait pourtant refusé de quitter Saint-Etienne cet été, Saïdou Sow, Yvann Maçon, Gabriel Silva, Sergi Palencia, Mickaël Nadé et Etienne Green.

Etienne Green a perdu du crédit

Le départ le plus surprenant semble être celui d'Etienne Green. Titulaire indiscutable la saison dernière avant une grave blessure au coude, le jeune portier n'est pas au niveau cette année, en Ligue 2. Il enchaîne les bévues et a perdu sa place de titulaire au profit de Matthieu Dreyer, arrivé cet été. Selon les informations de But Football Club , Green ne rentre plus dans les plans de Laurent Batlles et un transfert lors du prochain mercato hivernal pourrait ravir les deux parties.

L'ASSE pourrait réinvestir l'argent obtenu

En effet, grâce à ces sept transferts, l'ASSE pourrait renflouer ses caisses et réinvestir la somme obtenue sur le marché. Les besoins sont nombreux, que ce soit en défense ou en attaque. Le recrutement d'un gardien, capable de pallier le vide laissé par Etienne Green, serait également dans les plans de Loïc Perrin, coordinateur sportif de l'ASSE.