Mercato - ASSE : Dupraz a le champ libre pour boucler un huitième renfort surprise !

Publié le 5 février 2022 à 21h10 par B.C.

Annoncé comme l’une des pistes chaudes de l’ASSE lors des derniers jours du mercato hivernal, Loïc Rémy a résilié son contrat avec le Caykur Rizespor et se retrouve donc libre.

Afin de se relancer en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne n’a pas chômé lors du mercato hivernal en s’attachant les services de sept nouveaux joueurs. Pascal Dupraz voulait notamment mettre la main sur un nouvel attaquant et a opté pour Enzo Crivelli, alors que de nombreuses pistes offensives avaient été activées en janvier. Parmi elles, on retrouve notamment Loïc Rémy, qui semblait enclin à rejoindre l’ASSE. Finalement, l’attaquant français de 35 ans n’était pas parvenu à se mettre d’accord avec le Caykur Rizespor, son club actuel, pour la rupture de son contrat. Mais depuis, la situation a évolué.

Loïc Rémy est libre

En effet, le Caykur Rizespor a annoncé ce samedi sur son site internet le départ de Loïc Rémy. Les deux parties étaient en froid puisque l’attaquant réclamerait plusieurs mois de salaire au club turc, tandis que la direction reprochait quant à elle à Loïc Rémy d’avoir volontairement prolongé son séjour en France il y a quelques semaines après un test positif au covid-19. L’ancien de l’OL et de l’OM est donc désormais libre, reste à voir si Pascal Dupraz décidera de relancer cette piste pour obtenir un huitième renfort à l’ASSE.