Mercato - ASSE : «On m’a bloqué», cette légende raconte tout

Ancien gardien emblématique de l’ASSE dont il a porté les couleurs pendant près de dix ans avant d’être finalement licencié, Stéphane Ruffier aurait pu quitter les Verts à plusieurs reprises au cours de son passage. Mais l’ancien portier explique qu’à chaque fois, sa direction avait bloqué son transfert.

Licencié par l’ASSE en janvier 2021 suite à un gros clash en interne avec Claude Puel, son entraîneur de l’époque, Stéphane Ruffier n’a donc pas eu droit à une fin d’histoire à la hauteur des services rendus au club. Recruté en 2011 pour seulement 3M€, il avait été un pilier des Verts pendant près de dix ans, parvenant même à s’imposer comme l’un des meilleurs gardiens du championnat.

« Je ne vois venir que pour deux ans »

Dans un extrait du livre de Cyril Collot et Maxime Brigand, intitulé Christophe Galtier, les marches du succès , Stéphane Ruffier explique que l’ASSE avait bloqué son départ à plusieurs reprises : « A la base, je ne dois venir que pour deux ans afin de réussir le défi fixé : emmener le peuple vert au stade de France. On réussit à le relever, mais finalement, malgré plusieurs offres et parce que l’AS Saint-Etienne m’a aussi parfois bloqué, je suis resté plus longtemps », lâche Ruffier.

Une triste fin

Finalement, ce n’est donc pas le mercato mais un différend majeur avec Claude Puel qui provoquera la fin de sa belle histoire d’amour avec l’ASSE, alors que sa direction avait pourtant fait capoter sa vente à plusieurs reprises.