Mercato - ASSE : Moueffek s’enflamme pour sa prolongation !

Publié le 27 mai 2021 à 17h40 par La rédaction

Après Etienne Green et Saïdou Sow, c’est Aïmen Moueffek qui a prolongé avec l’ASSE. De quoi ravir le principal intéressé.