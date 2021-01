Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Mostafa Mohamed aurait fait une annonce retentissante sur son avenir !

Publié le 17 janvier 2021 à 14h15 par D.M.

En discussions depuis plusieurs semaines avec l’ASSE, Mostafa Mohamed aurait annoncé à l’ancien joueur de l’OM, Mido, qu’il allait rester au FC Zamalek.

L’ASSE est passée par tous les sentiments ces derniers jours. Et pour cause, le dossier Mostafa Mohamed a donné du fil à retordre aux dirigeants stéphanois. A la recherche d’un attaquant, le club du Forez a jeté son dévolu sur le joueur du FC Zamalek et l’optimisme régnait dans ce dossier. Mais comme annoncé par le 10 Sport le 13 janvier dernier, les négociations entre les deux parties se sont compliquées. Finalement, le club égyptien a annoncé ce vendredi l’arrêt des négociations avec l’ASSE après les propos de Roland Romeyer. « Il y a des gens qui ont demandé une commission pour nous faciliter le processus de transfert de Mostafa Mohamed, et je serai obligé de nommer ces personnes si nous n'arrivons pas à boucler l'accord » avait déclaré le président du directoire de l’ASSE.

« Mostafa Mohamed m'a dit qu'il allait à nouveau se concentrer sur le Zamalek »