Mercato - ASSE : Les Verts poursuit leur stratégie en vue des départs

Publié le 13 août 2020 à 15h00 par La rédaction

Comme prévu, les dirigeants stéphanois font monter la pression pour pousser certains gros salaires vers la sortie. Analyse.

Confrontée à une fragilité financière ces derniers mois, l’AS Saint-Etienne est contrainte d’encaisser de grosses ventes cet été afin de stabiliser la situation et d’alléger le budget. Avant d’activer son plan de sauvetage, qui impliquerait des ventes de Wesley Fofana et Denis Bouanga, le club stéphanois planche activement sur son plan A, à savoir céder ses plus gros salaires, Wahbi Khazri, Stéphane Ruffier, Ryad Boudebouz et Yann M’Vila.

Pression mise sur les gros salaires

Devant la difficulté de la tâche, sachant qu’il sera délicat de trouver un club disposé à assumer les salaires en question, les dirigeants stéphanois hésitent de moins en moins à pousser ces éléments vers la sortie, à l’image du choix de Claude Puel de ne pas les emmener en stage. Le message de l’AS Saint-Etienne est clair. La pression est mise sur ces joueurs dans l’objectif qu’ils se montrent moins regardants sur les conditions de leur départ. Reste à savoir si la stratégie sera payante.