Mercato - ASSE : Les vérités de Perrin sur la succession de Puel !

Publié le 4 février 2022 à 6h15 par Th.B.

Licencié en mars dernier du Stade Malherbe de Caen, Pascal Dupraz n’avait plus exercé avant sa nomination à l’ASSE. Loïc Perrin s’est livré sur ce choix fort de la direction des Verts.

Débarqué en décembre dernier, Claude Puel n’a pas laissé le banc de l’ASSE vide pendant un long moment. Julien Sablé a assuré l’intérim avant que Pascal Dupraz ne soit finalement nommé entraîneur des Verts . Comme en 2016, moment où il avait réalisé l’exploit à la dernière journée de championnat face à Angers avec le Toulouse FC, Dupraz va devoir mener à bien une nouvelle opération maintien pour l’ASSE, bon dernier de Ligue 1. Mais pourquoi avoir fait le choix de nommer Dupraz ? Loïc Perrin lâché ses vérités sur la question.

« Il correspond à l’identité de notre club notamment dans le côté humain »