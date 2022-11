Mercato - ASSE : Les vérités de Jessy Moulin sur son retour avorté à l’ASSE

Thibault Morlain

Joueur emblématique de l’ASSE de ces dernières années, Jessy Moulin avait quitté les Verts à l’été 2021 pour rejoindre Troyes. Mais un an après, lors du dernier mercato estival, un retour du gardien était annoncé chez les Verts. Des rumeurs évoquaient ainsi cette possibilité afin de venir concurrencer Etienne Green. Des rumeurs confirmées par Jessy Moulin.

Aujourd’hui à Troyes, Jessy Moulin a donc quitté l’ASSE lors du mercato estival 2021. Mais il a été question d’un possible retour lors de l’intersaison. En effet, relégués en Ligue 2, les Verts de Laurent Batlles se cherchaient un nouveau gardien en plus d’Etienne Green. Si Matthieu Dreyer est finalement arrivé de Lorient, un retour de Jessy Moulin a fait l’objet de nombreuses rumeurs. Et tout cela était vrai comme l’a expliqué le principal intéressé à l’occasion d’un entretien accordé à Peuple Vert.

Jessy Moulin le révèle donc ce jeudi, ça a discuté avec l’ASSE à propos d’un retour. « C’était fondé, j’ai eu des contacts avec le club. Après ça ne s’est pas fait pour différentes raisons. Il y a eu des rumeurs, on y a pensé, on en a discuté et à l’arrivée chacun des 2 clans a décidé, et moi en partie, et j’ai décidé de ne pas venir pour des raisons propres à chacun. On en a parlé, moi c’est un club qu’étais prêt à aider, qui me tient à cœur. Ça ne s’est pas fait », a d’abord expliqué l’actuel gardien de Troyes.

