Mercato - Real Madrid : Benzema brise le rêve de Cristiano Ronaldo pour son transfert

Désormais sans club après l’annonce de son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo est dans le flou pour son avenir et se retrouve au cœur des rumeurs. Dernièrement, il a notamment été question d’un possible retour au Real Madrid, un scénario écarté par les Merengue, qui comptent sur Karim Benzema malgré les récents problèmes physiques de l’international français, forfait pour le Mondial.

Après avoir dit ses quatre vérités au sujet de Manchester United, Cristiano Ronaldo est à la recherche d’un nouveau club. Le divorce semblait acté entre les deux parties, et celui-ci a été officialisé ce mardi soir alors que le Portugais est au Qatar pour la Coupe du monde. Désormais, l’avenir du quintuple Ballon d’Or est plus que jamais incertain, alors que ce dernier n’avait pas réussi à trouver un club lors du dernier mercato estival. Plusieurs rumeurs font état d’un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, un moyen pour l’attaquant de 37 ans de participer à la Ligue des champions, son grand objectif. Mais les Merengue ont d’autres plans, et ce malgré les doutes autour de Karim Benzema.

Le Real Madrid ferme la porte à Cristiano Ronaldo

D’après les informations divulguées par AS ce jeudi, le Real Madrid n'a pas envisagé et n'envisagera pas de se positionner sur Cristiano Ronaldo. Le retour du Portugais est exclu par la direction merengue, qui affirme en interne que « cela n'aurait pas de sens » dans le « projet sportif » mis en place par les Merengue selon des propos relayés par le quotidien espagnol.

Le staff d’Ancelotti confiant pour Benzema