Mercato - PSG : La vérité éclate sur les plans du Qatar avec Cristiano Ronaldo

Actuellement au Qatar pur y disputer la Coupe du monde avec sa sélection, Cristiano Ronaldo joue son avenir. Manchester United a en effet annoncé la rupture du contrat qui le liait à la star portugaise, qui devra donc se trouver un nouveau club au mois de janvier. Parmi les destinations citées pour lui, le Paris Saint-Germain revient régulièrement.

C’est un hiver bouillant que va vivre Cristiano Ronaldo. Après son entretien incendiaire, la star portugaise a vu son aventure à Manchester United se terminer subitement. Les dirigeants des Red Devils ont en effet estimé que Cristiano Ronaldo est allé trop loin dans ses critiques et ont donc décidé de mettre un terme à son contrat.

« Je sens que le moment est arrivé d'affronter un nouveau défi »

« Cristiano Ronaldo quitte Manchester United d’un commun accord et avec un effet immédiat » a annoncé le club mancunien, dans un communiqué publié tout récemment et qui a rapidement fait le tour du monde. « Suite à des échanges avec Manchester United, nous avons décidé d’interrompre le contrat. Je sens que le moment est arrivé d'affronter un nouveau défi » a expliqué de son côté, le principal concerné.

Le clan Ronaldo apprécie le PSG

Mais quel sera ce nouveau défi ? Car si Cristiano Ronaldo reste un joueur redoutable, ses 37 ans et ses demandes salariales particulièrement élevées en font un objectif à la portée de très peu de club. C’est le cas du PSG, qui est régulièrement cité parmi les possible prétendants au quintuple Ballon d’Or, qui pourrait former un duo historique avec Lionel Messi.

