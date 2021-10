Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de ce joueur de Ligue 1 sur son transfert avorté !

Publié le 29 octobre 2021 à 0h15 par T.M.

Aujourd’hui à Angers, Angelo Fulgini était annoncé dans le viseur de l’ASSE cet été. Si le milieu offensif n’a finalement pas bougé, il est revenu sur son mercato estival.

L’été a été plutôt calme à l’ASSE. Avec des moyens limités, Claude Puel n’a pas vraiment pu faire ce qu’il voulait en terme de recrutement. Pourtant, l’entraîneur des Verts avait quelques idées pour étoffer son effectif, à l’instar notamment d’Angelo Fulgini, milieu offensif d’Angers. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, l’ASSE avait coché le nom de Fulgini et pris certains renseignements. Finalement, rien ne s’est concrétisé et le joueur de 25 ans est finalement resté au SCO d’Angers.

« J’étais quasi sûr de partir »